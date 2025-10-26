پخش زنده
امروز: -
در جلسه کمیته طرحهای غیرکشاورزی استان قم چهار پرونده واگذاری زمین برای احداث نیروگاههای خورشیدی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، معاون امور اقتصادی استانداری قم در این نشست با تأکید بر اهمیت توسعه انرژیهای پاک و استفاده از ظرفیتهای طبیعی استان، گفت: با توجه به شرایط اقلیمی قم و میزان تابش بالای خورشید در اغلب ماههای سال، توسعه نیروگاههای خورشیدی از اولویتهای اقتصادی استان است و میتواند هم در جهت پایداری انرژی و هم ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان مؤثر واقع شود.
وی افزود: هدفگذاری استان حرکت به سمت اقتصاد سبز و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی است، و حمایت از سرمایهگذاران بخش خصوصی در حوزه انرژیهای نو، یکی از محورهای اصلی سیاستهای اقتصادی دولت در قم بهشمار میرود.
عباس شیرمحمدی، مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم هم در حاشیه جلسه گفت: با تصویب این چهار طرح، فرآیند واگذاری زمین و مجوزهای لازم در اسرع وقت انجام خواهد شد تا طرحها هرچه سریعتر وارد مرحله اجرایی شوند.
وی افزود: اجرای این طرحها میتواند گام مهمی در جهت افزایش ظرفیت تولید برق پاک و تقویت زیرساختهای انرژی استان قم باشد.