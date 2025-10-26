پخش زنده
در نشست شورای هماهنگی بخش کشاورزی مهاباد اعلام شد که حجم آب سد مهاباد نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۳ میلیون مترمکعب کاهش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در این نشست که با حضور مدیران دستگاههای مرتبط از جمله جهاد کشاورزی، امور آب، هواشناسی و فرمانداری برگزار شد، چالشها و مشکلات تأمین آب برای دامداریهای روستایی و عشایری و نیز تأمین آب مورد نیاز کشت پاییزه مورد بررسی قرار گرفت.
سلیمان محمدی محقق مرکز تحقیقات کشاورزی میاندوآب با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آبی در شرایط کمبارشی گفت: برنامهریزی دقیق و مصرف بهینه آب میتواند از بروز خسارتهای جدی به بخش کشاورزی جلوگیری کند.
مدیر امور آب مهاباد در این نشست اظهار داشت:حجم فعلی آب سد مهاباد ۴۲.۲ میلیون مترمکعب است، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته ۶۲.۲ میلیون مترمکعب بوده و این میزان نشاندهنده کاهش ۱۳ میلیون مترمکعبی حجم ذخیره سد است.
خالد رحمانی اضافه کرد: ورودی سد در سال گذشته و امسال صفر بوده، اما خروجی آن برای تأمین آب شرب و مصارف عمومی حدود یک مترمکعب در ثانیه است.
به گفته کارشناسان، پیشبینیهای هواشناسی نیز از تداوم کاهش بارندگیها در سال آبی جاری خبر میدهد.
اردلان محمدپور رئیس اداره هواشناسی مهاباد در این باره گفت: با توجه به روند دمایی و بارشی منطقه، احتمال تداوم خشکسالی در فصل پاییز زیاد است و این موضوع لزوم مدیریت مصرف آب را دوچندان میکند.
محمدصادق امیرعشایری فرماندار ویژه مهاباد نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت تصمیمگیری کارشناسی درباره کشتهای پاییزه اظهار داشت:با توجه به کمبود منابع آبی، لازم است جلسات تخصصی با حضور کارشناسان برگزار و پس از تصویب نتایج، اطلاعرسانی دقیق به کشاورزان انجام شود.
در پایان جلسه اعلام شد که با هرگونه استفاده از آب شرب برای مصارف کشاورزی و باغداری برخورد قاطع خواهد شد و دستگاههای اجرایی موظفاند نظارت خود را در این زمینه افزایش دهند.