به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ فرج سودانی گفت: در راستای مبارزه جدی و همه جانبه با پدیده شوم قاچاق کالا، ماموران پلیس امنیت اقتصادی حین کنترل خودرو‌های عبوری یک دستگاه خودروی سواری حامل کالای قاچاق را شناسایی و ضمن رعایت حقوق شهروندی، با استفاده از علایم هشداردهنده آن را متوقف کردند.

وی با بیان اینکه در بازرسی از خودروی توقیفی ۵۰۰ پوب پوشاک فاقد هرگونه اسناد گمرکی کشف شد، تصریح کرد: کارشناسان ارزش ریالی قاچاق کشف شده را ۵ میلیارد ریال برآورد کردند. در این ارتباط یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.