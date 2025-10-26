پخش زنده
دکتر احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان در پیامی درگذشت اکبر کارگرجم از پیشکسوتان ارزنده تیم ملی و استقلال را تسلیت گفت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، متن پیام تسلیت به شرح زیر است:
انا لله و انا الیه راجعون
خبر درگذشت زندهیاد اکبر کارگرجم از پیشکسوتان ارزنده تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه استقلال، بسیار تلخ است.
در ملاقات اخیر با این پیشکسوت گرانقدر آنچه به خاطر دارم عشق به فوتبال و مردم بود.
از او سالها نقشآفرینی مثبت در تاریخ فوتبال ایران برجای مانده است که برای همه قابل احترام است.
فقدان این چهره نامدار را به خانواده محترمش و به جامعه بزرگ فوتبال ایران صمیمانه تسلیت میگویم و برای آن فقید سعید رحمت و رضوان الهی و برای بازماندگان صبر و سلامتی طلب میکنم.