به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، اسماعیل دهستانی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد و جانشین ستاد اربعین استان، در مراسم تجلیل از دست‌اندرکاران و فعالان اربعین حسینی با بیان اینکه خدمت به زائران اباعبدالله الحسین (ع) توفیق الهی است، اظهار کرد: از زمان ابلاغ احکام ستاد اربعین استان، جلسات و فعالیت کمیته‌های هفده‌گانه به صورت منظم برگزار شد و امسال با تشکیل کمیته ارزیابی در کنار ستاد، نقاط قوت و ضعف به شکل دقیق بررسی شد.

وی افزود: جلسات ستاد اربعین را به روز‌های نزدیک به ایام اربعین موکول نخواهیم کرد و جلسات تخصصی به‌ویژه کمیته ارزیابی از هم‌اکنون در حال برگزاری است تا ارتقا و هم‌افزایی مناسبی در همه بخش‌ها شکل بگیرد.

دهستانی با قدردانی از موکب‌داران، مردم، فرمانداران و فعالان میدانی اربعین در استان گفت: استان یزد امسال با افزایش قابل توجه تعداد زائران اربعین روبه‌رو بود و به لطف همراهی و تلاش مجموعه‌ها، شاهد کمترین مشکل در خدمات‌رسانی بودیم.

معاون استاندار با اشاره به جایگاه معنوی و فرهنگی یزد، تصریح کرد: ما افتخار می‌کنیم که در یزد حسینیه ایران زندگی می‌کنیم. شور و شعور حسینی در این استان محدود به دهه محرم نیست و در طول سال جاری است. هدف ما این است که خادمان شایسته‌ای برای زائران اباعبدالله الحسین (ع) باشیم.

وی نقش رسانه‌ها را در انعکاس جهانی رویداد اربعین بسیار مهم دانست و بیان کرد: با وجود محدودیت‌های رسانه‌ای، خداوند را شاکریم که اربعین امسال به خوبی در سطح جهان دیده شد. بخش مهمی از این اثرگذاری، حاصل تلاش و دلدادگی فعالان رسانه‌ای است. از همه عزیزانی که در حوزه رسانه، چه در عرصه آشکار و چه پشت صحنه فعالیت کردند، قدردانی می‌کنیم.

دهستانی در پایان تأکید کرد: این مسیر هر سال گسترده‌تر و اثرگذارتر می‌شود و ان‌شاءالله این حرکت عظیم تا ظهور حضرت بقیه‌الله الاعظم (عج) استمرار خواهد داشت.