استرداد متهمه کلاهبردار ارز دیجیتال به کشور
رئیس پلیس بینالملل فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از استرداد فردی به اتهام کلاهبرداری در زمینه رمز ارز به کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، سرهنگ نقی محمودی در توضیح بیشتر اظهار کرد: بر اساس اعلام مرجع قضائی، فردی به اتهام کلاهبرداری، تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.
رئیس پلیس بین الملل در تکمیل این خبر گفت: متهمه، با ادعای داشتن دانش سایبری و خرید رمز ارز در پایینترین قیمت، از مال باختگان پرونده که تعداد آنها بالغ بر ۱۴۰ نفر است، مبالغی را اخذ کرده تا ضمن خرید ارز دیجیتال برای افراد، عواید حاصل از معاملات انجام شده را به صورت توافقی بین طرفین تقسیم کند.
وی افزود: با بررسیهای میدانی صورت گرفته مشخص شد فرد تحت تعقیب پس از اخذ مبالغ مذکور از مال باختگان، اقدام به احداث غیر قانونی مزرعه بیت کوین کرده است. متهمه پس از مدتی ضمن انتقال حدود ۳۵ بیت کوین ماین شده به حساب شخصی خود، متواری و به همراه فرزندان خویش به صورت غیر قانونی از کشور خارج میشود.
رئیس پلیس بینالملل فراجا در ادامه افزود: متهمه علاوه بر کلاهبرداریهای صورت گرفته، پس از خروج غیر قانونی از کشور، با استفاده از گذرنامه جعلی افغانستانی، اقدام به راه اندازی سایت صرافی ارز دیجیتال غیر مجاز در یکی از کشورهای همسایه میکند.
این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: پلیس بینالملل فراجا با استفاده از ظرفیتهای سازمان اینترپل و هماهنگیهای لازم با مراجع مربوطه داخلی و خارجی، علیه متهمه اعلان قرمز صادر و شناسایی این فرد به صورت ویژه در کشورهای منطقه در دستور کار قرار گرفت.
براساس گزارش سایت پلیس، سرهنگ "محمودی" با اشاره به تلاشهای بی وقفه صورت گرفته در پلیس بینالملل فراجا تصریح کرد: به موازات اقدامات بینالمللی مبنی بر ردیابی متهمه در کشورهای احتمالی محل تردد و انعکاس اعلان قرمز صادره به مبادی ذیربط، در نهایت با بهرهگیری از توان دیپلماسی انتظامی، متهمه در یکی از کشورهای همسایه دستگیر و در معیت عوامل انتظامی به کشور مسترد و تحویل مرجع قضایی مربوطه شد.