فرماندار خوی گفت: اطمینان از سلامت و ایمنی سیستم‌های گرمایشی، مسیر‌های تردد ایمن و آموزش دانش‌آموزان، دانشجویان و کارکنان در شرایط اضطراری ضروری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جلسه پدافند غیرعامل و ستاد مدیریت بحران شهرستان خوی با حضور غلامحسین آزاد، فرماندار ویژه خوی و نمایندگان دستگاه‌های خدمات‌رسان و ادارات شهرستان برگزار شد.

فرماندار خوی با اشاره به فرارسیدن فصول سرد سال، بر ضرورت ایمن‌سازی مدارس و دانشگاه‌ها تأکید کرد و گفت: اطمینان از سلامت و ایمنی سیستم‌های گرمایشی، مسیر‌های تردد ایمن و آموزش دانش‌آموزان و کارکنان در شرایط اضطراری امری ضروری است و هیچگونه کوتاهی در این زمینه قابل قبول نخواهد بود.

غلامحسین آزاد همچنین به موضوع لایروبی رودخانه‌ها و مسیل‌ها توسط دستگاه‌های مسئول اشاره کرد و افزود: تصمیم‌گیری برای احداث آب‌بند و بازوی آب‌بند پارچی نقش مؤثری در حفاظت از اراضی کشاورزی پایین‌دست و کاهش خطرات سیلاب دارد.

وی با تأکید بر لزوم صرفه‌جویی در مصرف انرژی به‌ویژه برق و گاز در ادارات و میان شهروندان اظهار داشت: در سفر اخیر ریاست جمهوری، کاهش ۱۰ تا ۳۰ درصدی مصرف انرژی مورد تأکید قرار گرفت و این موضوع یکی از اولویت‌های اصلی شهرستان خوی نیز محسوب می‌شود.

فرماندار ویژه خوی مدیریت بحران را فراتر از مقابله با حوادث دانست و خاطرنشان کرد: پیش‌بینی، پیشگیری، استفاده بهینه از امکانات و پیگیری دقیق مصوبات از مهم‌ترین راهکار‌های جلوگیری از بروز بحران است.

در ادامه جلسه، دکتر عمرانی، رئیس دانشکده علوم پزشکی خوی، از اتمام ساخت اتاق مدیریت بحران دانشکده خبر داد.

همچنین روسای دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش، هلال احمر، بخشداری‌ها، امور آب و سایر دستگاه‌های اجرایی، گزارشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های تأمین سوخت زمستانی، مقابله با بحران‌ها، برگزاری مانورها، ساماندهی آب‌بندها، لایروبی انهار و تغذیه مصنوعی منابع آب ارائه کردند.

این نشست با هدف ارتقای آمادگی شهرستان خوی در برابر بحران‌ها و بلایای طبیعی، تبادل تجربیات و هماهنگی میان دستگاه‌ها برگزار شد و تأکید شد که استمرار نظارت بر اجرای مصوبات و آماده‌سازی امکانات پیشگیرانه، بخش مهمی از مدیریت بحران محسوب می‌شود.