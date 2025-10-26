پخش زنده
یاسین موسوی در رقابت پایانی وزن منهای ۶۰ کیلوگرم پسران در مقابل رقیبی از اردن شکست خورد و نقرهای شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در آخرین رقابت از مسابقات موی تای بازیهای آسیایی جوانان بحرین، یاسین موسوی در رده سنی ۱۶ و ۱۷ سال به مصاف موی تای کاری از اردن رفت.
یاسین برای رسیدن به فینال از سد حریفانی از قزاقستان، تاجیکستان و عراق گذشته بود و در مقابل، رایان احمد اردنی پس از غلبه بر رقبای اهل تایلند، کامبوج و ازبکستان به این مرحله رسیده بود.
این مبارزه در نهایت با پیروزی موی تای کار اردنی به پایان رسید.