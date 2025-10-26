به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مسابقات ۴ وزن پایانی رقابت‌های کشتی آزاد زیر ۲۳ سال جهان از صبح امروز (یکشنبه) در شهر نووی ساد کشور صربستان در حال برگزاری است.

کشتی گیران مازندرانی در این رقابتها، خوش درخشیدند.

ابوالفضل رحمانی در رقابت‌های امروز با برتری مقابل حریفانش به مرحله نیمه نهایی راه یافت، اما رضا مومنی و یاسین رضایی از دور رقابت‌ها کنار رفتند.

در رقابت‌های دیروز هم سینا خلیلی با برتری مقابل همه حریفان به فینال راه یافت و امشب برای کسب نشان طلا به روی تشک می‌رود و میلاد والی زاده به دیدار رده بندی راه یافت.

نتایج نمایندگان کشورمان تاکنون به شرح زیر است:

در وزن ۶۱ کیلوگرم رضا مومنی از مازندران در دور نخست با نتیجه ۲ بر ۱ مغلوب مصاف لویک میکائیلیان از ارمنستان شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در دور بعد و مقابل حریف اوکراینی، مومنی حذف شد.

در وزن ۶۵ کیلوگرم یاسین رضایی از مازندران در دور نخست با نتیجه ۱۲ بر ۲ دنیس نعیم از بلغارستان را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۱۱ بر صفر مغلوب بشیر ماگومدوف از روسیه شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در دور بعد مقابل حریف هندی، نماینده کشورمان از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۸۶ کیلوگرم ابوالفضل رحمانی در دور نخست با نتیجه ۶ بر ۴ آشیش از هند کشتی را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۵ بر ۳ احمت یاگان از ترکیه را شکست داد و راهی یک چهارم نهایی شد. رحمانی در این مرحله با نتیجه ۷ بر ۴ راکو ولش از آمریکا را شکست داد و به نیمه نهایی رسید.

در وزن ۹۷ کیلوگرم ابوالفضل بابالو در دور نخست با نتیجه ۱۰ بر صفر فی لانگ گائو از چین را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۱۰ بر صفر نیکولاس کاراوانوس از یونان را شکست داد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. وی در این مرحله با نتیجه ۱۳ بر ۲ مغلوب آرش یوشیدا دارند مدال برنز جهان از ژاپن شد و باید منتظر حضور این حریف در دیدار فینال باشد تا بتواند به کار خود در گروه بازنده‌ها ادامه دهد.