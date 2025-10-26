به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، علیرضا عباسی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست امروز (یکشنبه ۴ آبان ماه) این کمیسیون گقت: در جلسه امروز چند موضوع مهم در دستور کار قرار داشت. نخستین موضوع مربوط به بیماری تب برفکی بود که در برخی استان‌های کشور به دام‌ها آسیب وارد کرده است. به همین منظور، رئیس سازمان دامپزشکی کشور برای ارائه گزارش اقدامات انجام‌شده در زمینه کنترل بیماری در کمیسیون حضور یافت. نمایندگان در این نشست گزارش‌هایی از وضعیت استان‌های خود ارائه کردند و مشخص شد در حوزه پیشگیری از بیماری و تأمین واکسن کوتاهی‌هایی صورت گرفته است. از آنجا که از اوایل سال جاری احتمال ورود بیماری از کشور‌های همسایه وجود داشت، لازم بود اقدامات پیشگیرانه مانند تأمین واکسن، قرنطینه و محدودیت واردات دام زودتر انجام شود.

وی افزود: اگرچه پس از آغاز شیوع بیماری، روند تأمین واکسن و واکسیناسیون در برخی استان‌ها مطلوب بوده، اما خسارات ناشی از تأخیر در اقدام، به دامداران و تولید شیر آسیب جدی وارد کرده است. انتظار داریم از این پس وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی با رصد مداوم وضعیت کشور‌های منطقه و اجرای دقیق اقدامات پیشگیرانه از بروز چنین بحران‌هایی جلوگیری کنند. دومین موضوع جلسه، بررسی طرح جهش تولید دانش‌بنیان و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی بود. این طرح حدود ۳۹ ماده دارد که تاکنون بیش از ۳۰ ماده آن در کمیته‌های تخصصی بررسی شده و مقرر است در جلسات بعدی نهایی و برای تصویب به صحن کمیسیون ارائه شود. این طرح با هدف تسهیل سرمایه‌گذاری و توسعه فناوری‌های نو در بخش کشاورزی تدوین شده و می‌تواند به تحقق شعار سال که سال سرمایه‌گذاری برای تولید است، کمک کند.

نماینده کرج، اشتهارد و فردیس گفت: در ادامه، طرح تاب‌آوری تولید محصولات کشاورزی در شرایط بحران و جنگ بررسی شد. این طرح در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی در دست بررسی است و امروز پنج ماده آن قرائت شد. هدف طرح، ارتقای پایداری تولید از مرحله کاشت تا حمل‌ونقل و نگهداری محصولات کشاورزی است تا در شرایط خاص، از جمله بحران یا جنگ، کشور از نظر امنیت غذایی دچار مشکل نشود. با تصویب و اجرای این طرح‌ها، کشور در حوزه کشاورزی و تولید مواد غذایی، به سطح بالاتری از تاب‌آوری و خودکفایی خواهد رسید تا در شرایط احتمالی بحران نیز بتواند نیاز‌های داخلی را به‌صورت پایدار تأمین کند.