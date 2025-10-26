به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه اعلام کرد: شهروندان و مسافرانی که از خدمات مترو شهری استفاده می کنند در صورت مشاهده توقف فعالیت پله های برقی و یا مشاهده عیوب در این پله ها، موارد را در پیام رسان بله به نشانی metro_tehranbot@ گزارش دهند. این اقدام در جهت رفاه حال شهروندان و پیگیری سریع متخصصان فنی مترو در حال اجراست.