شرکت بهرهبرداری متروی تهران قابلیت جدیدی برای مشاهده وضعیت پلهبرقیهای در حال تعمیر یا خارج از سرویس در سامانه اطلاعرسانی خود فعال کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه اعلام کرد: شهروندان و مسافرانی که از خدمات مترو شهری استفاده می کنند در صورت مشاهده توقف فعالیت پله های برقی و یا مشاهده عیوب در این پله ها، موارد را در پیام رسان بله به نشانی metro_tehranbot@ گزارش دهند. این اقدام در جهت رفاه حال شهروندان و پیگیری سریع متخصصان فنی مترو در حال اجراست.