پخش زنده
امروز: -
سرمربی تیم فوتبال استقلال گفت: فجرسپاسی یک تیم سرسخت بود که مقابل این تیم توانستیم یک نمایش بدون نقصی داشته باشیم.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ریکاردو ساپینتو در نشست خبری پس از دیدار با فجرسپاسی اظهار داشت: درگذشت آقای اکبر کارگرجم را تسلیت میگویم. برابر یک تیم سخت و جو خیلی سختی که بود بازی خیلی خوبی انجام دادیم. بابت نتیجه خیلی خوشحالیم. اگر ۳ امتیاز را از آنها کم نمیشد موقعیت بهتری داشتند. پرسپولیس و تراکتور تبریز برابر فجر پیروز نشده بودند، اما ما در جریان بازی تمرکز داشتیم و خوب کار کردیم.
وی ادامه داد: حتی با وجود اینکه در نیمه اول، بازی را آنطور که میخواستیم انجام ندادیم، اما دو گل زدیم. چمن ورزشگاه اجازه کارهای سرعتی را نمیداد، اما سازماندهی خوبی داشتیم. واقعاً جنگیدیم و خوب کار کردیم. وقتی کار تیمی را خوب انجام میدهیم گل به وجود میآید و فرصتها ایجاد میشود. بازی امروز نه تنها یک برد بود، بلکه باعث شد ما را به صدر جدول برساند و از این بابت خوشحالم.
سرمربی تیم فوتبال استقلال در مورد قضاوت امیر عرببراقی، داور مسابقه تصریح کرد: داور بازی را به خوبی قضاوت کرد و جدی بود. او شایسته قضاوت کرد و امیدوارم همینطور ادامه دهد.
وی در پاسخ به این سؤال که چقدر امیدوار است تیمش در پایان فصل قهرمان شود، گفت: قدم به قدم در سه جام رقابت میکنیم و همیشه در ابتدا تمرکزمان را برای بازی بعدی میگذاریم.
ساپینتو درباره آخرین وضعیت روزبه چشمی یادآور شد: حضور روزبه برای ما مهم است، چون کاپیتان تیم است. او روز گذشته در تمرین حضور داشت، ولی دوباره از همان ناحیه قبلی مصدوم شد و قرار است فردا بگویند چند روز دور خواهد بود.
سرمربی تیم فوتبال استقلال در پاسخ به این سوال که آیا تصور میکرد تیمش با سه گل در دیدار مقابل فجر سپاسی برنده شود، گفت: من همیشه مثبت نگاه میکنم. برای من مهم نتیجه و برد بود. باید بازی امروز را میبردیم.
ساپینتو در خصوص اینکه فجریها در ۲۰ دقیقه ابتدایی بهتر از استقلال بازی کردند، تأکید کرد: ما دو موقعیت در ابتدای بازی داشتیم که از دست دادیم. حریف نیز دو موقعیت داشت که شوت آنها از بالای دروازه به بیرون رفت. ما تیمی بودیم که فرصتهای زیادی داشتیم. ما تیمی هستیم که اگر گل هم میخوردیم برمیگشتیم. مهم این است که با تمرکز بازی کنیم. در گذشته از عدم تمرکز ضرر کردیم.