دانشجویان و کارکنان دانشگاه آموزش عالی وحدت از پرستاران مرکز نگهداری معلولین ذهنی وحدت تجلیل کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون دانشگاه آموزش عالی وحدت گفت: در آستانه سالروز میلاد حضرت زینب سلام الله علیها و روز پرستار، جمعی از دانشجویان و کارکنان این دانشگاه با حضور در مرکز نگهداری معلولین ذهنی وحدت، از خدمات کارکنان این مرکز قدردانی کردند.
سعید صباغیان افزود: پرستاران نماد صبر، عشق و فداکاری در جامعه هستند و خدمات ارزشمند آنان در مراقبت از بیماران، به ویژه مددجویان مراکز نگهداری، جلوه ای از انسان دوستی و نوع پروری است.
وی ادامه داد: تجلیل از پرستاران نباید تنها به برگزاری مراسم محدود شود، بلکه باید با درک جایگاه والای آنان، فرهنگ قدردانی و احترام به این قشر زحمتکش را در میان دانشجویان و نسل جوان نهادینه کرد.
صباغیان همچنین حضور دانشجویان در این برنامه را اقدامی ارزشمند دانست و ادامه داد: دانشجویان علاوه بر فعالیت های علمی، باید مسئولیت اجتماعی خود را نیز جدی بگیرند و با مشارکت در چنین برنامه هایی، روحیه همدلی و نوع دوستی را در جامعه تقویت کنند.
در این مراسم، دانشجویان با اهدای گل و هدایایی، از زحمات و خدمات صادقانه پرستاران این مرکز تجلیل کردند.