به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سرهنگ موسوی گفت: به مناسبت فرا رسیدن ولادت با سعادت حضرت زینب کبری (س)، مالکان خودرو‌های توقیفی می‌توانند از پنجم آبان الی ۱۲ آبانماه با مراجعه به دفاترپلیس+۱۰ و با دردست داشتن اسناد مالکیت خودرو و قبض پارکینگ نسبت به ثبت درخواست ترخیص اقدام کنند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان با اشاره به اینکه این طرح به مدت یک هفته اجرایی خواهد شد، یاد آورشد: به منظورحفظ سلامت شهروندان کلیه این خدمات در حداقل زمان معطلی به مراجعان ارائه می‌شود، ضمنا خودرو‌های توقیفی که دارای دستور قضائی هستند شامل طرح ترخیص نمی‌شوند.