کاروان ترویج بهره وری الگوی کشت ملی محصولات زراعی در خرم آباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛مدیر هماهنگی ترویج جهاد کشاورزی استان لرستان گفت:نهمین کاروان ترویجی بهرهوری ویژه ی الگوی کشت ملی محصولات زراعی با رویکرد تغییر اقلیم،همزمان با سراسر کشور در روستای آزاد خانی دهستان رباط شهرستان خرم آباد برگزار شد.
حمیدی افزود: پیوند تجربهی کشاورزان و دانش نوین،ترویج دانش بومی و علمی،تبادل تجربیات بین کشاورزان و تقویت مشارکت مردمی در تحقق امنیت غذایی کشور از اهداف اجرای این طرح است.