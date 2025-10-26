به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛مدیر هماهنگی ترویج جهاد کشاورزی استان لرستان گفت:نهمین کاروان ترویجی بهره‌وری ویژه ی الگوی کشت ملی محصولات زراعی با رویکرد تغییر اقلیم،همزمان با سراسر کشور در روستای آزاد خانی دهستان رباط شهرستان خرم آباد برگزار شد.

حمیدی افزود: پیوند تجربه‌ی کشاورزان و دانش نوین،ترویج دانش بومی و علمی،تبادل تجربیات بین کشاورزان و تقویت مشارکت مردمی در تحقق امنیت غذایی کشور از اهداف اجرای این طرح است.