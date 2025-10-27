به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در آیین قدردانی از پرستاران بیمارستان الزهرا (س) استان اصفهان گفت: کمبود پرستار یکی از مهمترین معضلات این حوزه است، در حال حاضر شاخص نیروی انسانی کادر پرستاری به تخت ۱/۱ دهم است که این میزان در مقایسه با استاندار کشوری در استان اصفهان ۱/۸ دهم است.

ندا کریمی ابراز امیدواری کرد: با برگزاری آزمون استعدادیابی بخشی از این مشکلات کاهش یابد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۳ هزارو ۲۰۰ نفر کادر پرستاری در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی اصفهان مشغول بکار هستند، گفت: تا پایان امسال ۵۷۰ نفر از پذیرفته شدگان آزمون پرستاری به کادر درمان استان اصفهان اضافه می‌شوند.

رییس سازمان نظام پرستاری استان اصفهان نیز خواستار اجرای قانون فوق العاده خاص و اصلاح قانون مالیات برای این صنف شد و گفت: ارتقاء بهروری و اعمال قانون تسهیلات مشاغل سخت و زیان آور از دیگر مطالبات پرستاران است.

حسین طاهریان با اشاره به اینکه تعرفه‌های موجود هیچ سنخیتی با کرامت پرستاران ندارد، افزود: کارانه پرستاران حذف و به جای آن تعرفه‌گذاری شده، اما رقم ناچیز آن در شان خدمت پرستاری نیست و خواستار اضافه شدن کارانه هستیم.

حسین طاهریان ادامه داد: قرار بود سالی دو بار آزمون استخدامی پرستاران برپا شود، اما تاکنون یک دوره این آزمون برگزار شده و ورودی‌های جدید پاسخ گوی نیاز مراکز درمانی نیست.

وی با تاکید براینکه جامعه پرستاری خواهان حذف اضافه کاری اجباری است، ادامه داد: یکی دیگر از مطالبات پرستاران، بازبینی مبالغ اضافه کاری است، زیرا رقم موجود (ساعتی کمتر از ۱۰۰ هزار تومان) در مقایسه با خدمتی که ارائه می‌شود، بسیار ناچیز است.

حسین طاهریان افزود:هرچند از اسفند سال گذشته به همت دانشگاه علوم پزشکی استان میزان اضافه کار پرستاران افزایش یافته است.