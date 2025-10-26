

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ایران با ترکیب محمدجواد گریان، امیر اقبالی، عسل گل‌تپه و پینار لطفی‌زاده در مرحله نیمه‌نهایی به مصاف چین رفت که در دیداری نزدیک ۲ بر یک شکست خورد و در نهایت به مدال برنز رسید.

راند نخست این دیدار با برتری ۱۲-۱۰ چین به پایان رسید، اما در راند دوم این تیم ایران بود که عملکردی بهتر داشت و ۱۶-۱۳ این راند را به سود خود به پایان برد.

در راند سوم، اما چینی‌ها ۱۶-۹ برنده شدند و به فینال راه یافتند.