به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در این برنامه که با حضور جمعی از کارشناسان، مروجان و کشاورزان برگزار شد، افزایش بهره‌وری منابع آب و خاک، ارتقای دانش فنی کشاورزان و ترویج الگو‌های سازگار با تغییرات اقلیمی از مهم‌ترین اهداف اجرای طرح عنوان شد.

محمد یکی از کشاورزان گفت: کشت بذر‌های سنتی دیگر پاسخگوی شرایط فعلی نیست و استفاده از بذر‌های اصلاح‌شده موجب افزایش بهره‌وری و کاهش مصرف آب می‌شود.

رحمان پیره‌بابی، مسئول واحد ترویج جهاد کشاورزی مهاباد نیز در حاشیه این کارگاه گفت: هدف از اجرای این کاروان‌ها، آشنایی کشاورزان با روش‌های نوین کشت، معرفی ارقام اصلاح‌شده و ارتقای آگاهی نسبت به تغییرات اقلیمی است تا کشاورزی منطقه به سمت پایداری حرکت کند.

محمد رضایی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان غربی، با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آبی گفت: در شرایط تنش آبی، استفاده از ارقام اصلاح‌شده بسیار مؤثر است. به‌عنوان مثال، گندم‌های جدید معرفی‌شده با دو تا سه نوبت آبیاری، عملکردی تا هفت تا هشت تُن در هکتار دارند.

بر اساس اعلام جهاد کشاورزی مهاباد، تاکنون بیش از ۱۰۰ کارگاه آموزشی در آذربایجان غربی برای افزایش توانمندی کشاورزان برگزار شده است و در سال زراعی جاری نیز بیش از ۵۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی مهاباد زیر کشت گندم خواهد رفت.

اجرای صحیح و اصولی طرح اصلاح الگوی کشت، علاوه بر حفظ منابع آبی، موجب افزایش تولید، صرفه‌جویی در مصرف آب و افزایش درآمد کشاورزان می‌شود.