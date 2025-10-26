مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان از اجرای طرح یارانه دستمزد در شهرستان‌های بندرگز، مراوه‌تپه و گمیشان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ ایوب هلاکو گفت: با اجرای طرح یارانه دستمزد، در صورت جذب نیروی کار شغل اولی در واحد‌های اقتصادی کارفرمایان ۳۰ درصد مبلغ دستمزد مصوب شورای عالی کار از طرف دولت به مدت ۱۲ ماه به کارفرمایان پرداخت می‌شود.

هلاکو افزود: یارانه دستمزد، ورود جوانان و اقشار خاص به بازار کار را تسهیل می‌کند و فارغ‌التحصیلان جویای کار، زنان سرپرست خانوار و مددجویان در اولویت جذب قرار دارند.