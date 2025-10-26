پخش زنده
با حضور نماینده ولی فقیه در استان، یک واحد صفحه خورشیدی کشاورزی با ظرفیت تولید ۱۱۰ کیلووات برق در شهر اقبالیه به بهرهبرداری رسمی رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، این پروژه که با هدف تأمین انرژی پاک برای بخش کشاورزی منطقه اجرا شده است، نشاندهنده عزم مسئولین برای توسعه زیرساختهای انرژیهای تجدیدپذیر در استان است.
بخش خصوصی برای احداث این طرح ۵ میلیارد تومان سرمایهگذاری کرده و برق تولیدی آن را دولت خریداری میکند.
پنج کشاورز شهر اقبالیه هم متقاضی دریافت صفحه خورشیدی برای زمینهای خود هستند.
همچنین نماینده ولی فقیه در استان با مردم، دانش آموزان و خانوادههای شهدای اقبالیه دیدار کرد و در جلسه شورای اداری این شهر هم مسائل شهری از جمله کمبود آب، راه و امکانات پزشکی بررسی شد.
در این سفر دفتر امام جمعه اقبالیه هم در مصلای این شهر افتتاح شد.