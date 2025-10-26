به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید افشین موسوی گفت: شعبه ۲۰۱، سابقاً شعبه حقوقی ۶، به دادگاه خانواده تبدیل شده و با تأمین منابع انسانی و مالی، برنامه‌ریزی برای ایجاد شعب تخصصی متعدد در دستور کار است.

وی افزود: دادگاه خانواده شهرستان ورامین در حال حاضر تنها یک شعبه دارد که پیش‌تر تحت عنوان شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی فعالیت می‌کرد و به شعبه ۲۰۱ تغییر کاربری یافته است.

رئیس دادگستری ورامین با تأکید بر اهمیت تخصصی‌سازی در رسیدگی به پرونده‌های خانوادگی، اعلام کردند که برنامه‌های توسعه‌ای شامل ایجاد چندین شعبه تخصصی خواهد بود تا روند رسیدگی‌ها با دقت و سرعت بیشتری انجام شود.

موسوی گفت: حضور قاضی مشاور زن در کنار قضات مرد، با توجه به وضعیت روحی و روانی برخی مراجعین خانم، می‌تواند نقش مؤثری در تسهیل روند رسیدگی‌ها و افزایش احتمال صلح و سازش در پرونده‌ها داشته باشد.