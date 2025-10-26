پخش زنده
اردوی راهیان نور و راهیان پیشرفت دانشآموزی با حضور چهار هزار و پانصد نفر از دانشآموزان شهرستان خوی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ این اردوها با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، آشنایی نسل نوجوان جوانان با رشادتهای رزمندگان اسلام در شمالغرب کشور و نیز آشنایی با دستاوردهای علمی، کشاورزی و صنعتی ایران اسلامی و شهرستان خوی برگزار میشود.
سرهنگ موسی جعفرزاده معاون هماهنگکننده سپاه خوی گفت: این اردوها در دو مرحله برگزار میشود؛ در مرحله نخست دو هزار و دویست و پنجاه نفر از دانشآموزان پسر و در مرحله دوم نیز همین تعداد از دانشآموزان دختر شرکت خواهند کرد.
وی افزود: هدف از اجرای این برنامهها، انتقال مفاهیم ایثار، مقاومت و خودباوری به نسل آینده و آشنایی آنان با پیشرفتهای بزرگ کشور در عرصههای علمی، فناوری و عمرانی است.
سرهنگ جعفرزاده تصریح کرد: با برنامهریزی دقیق، دانشآموزان در این اردوها ضمن بازدید از یادمانهای شهدا و مناطق عملیاتی شمالغرب، از مراکز علمی و پژوهشی، طرحهای کشاورزی و صنایع فعال شهرستان خوی نیز بازدید خواهند کرد تا هم با فرهنگ جهاد و شهادت و هم با مسیر پیشرفت ایران اسلامی آشنا شوند.
اردوی راهیان نور وایثار و راهیان پیشرفت با همکاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اداره آموزشوپرورش و دیگر نهادهای فرهنگی و اجرایی شهرستان خوی از امروز برگزار میشود و تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.