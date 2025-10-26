به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز مهاباد؛ جعفر محمودنژاد اقدم، مدیر حسابرسی مالیاتی مهاباد در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا و سیما گفت: با همکاری و همراهی مؤدیان محترم مالیاتی در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، ۱۱۳ میلیارد تومان از محل مالیات‌های پرداختی مردم به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز شد که صرف توسعه و عمران شهری و روستایی خواهد شد.

وی همچنین از تمدید مهلت بخشودگی جرایم مالیاتی تا یکم آذرماه خبر داد و افزود: مودیان مالیاتی می‌توانند تا پایان آبان‌ماه با پرداخت اصل مالیات خود از مزایای این طرح و بخشودگی کامل جرایم مالیاتی استفاده کنند.

محمودنژاد اقدم در پایان ضمن قدردانی از همکاری مردم مهاباد گفت: پرداخت به‌موقع مالیات نقش مهمی در اجرای پروژه‌های عمرانی، بهبود خدمات شهری و توسعه زیرساخت‌های منطقه دارد و نشانه اعتماد و همراهی مردم با نظام مالیاتی کشور است.