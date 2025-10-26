به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در سال ۱۳۴۳، رژیم پهلوی با تصویب لایحه‌ای موسوم به «کاپیتولاسیون»، برای اتباع آمریکایی در ایران مصونیت قضایی قائل شد؛ به‌گونه‌ای که اگر یک آمریکایی در خاک ایران مرتکب جرم می‌شد، هیچ دادگاه ایرانی حق محاکمه او را نداشت. این قانون تحقیرآمیز نشانه‌ای آشکار از وابستگی و زیرپا گذاشتن غرور ملی ایرانیان بود.

در آن فضای سنگین اختناق، تنها امام خمینی (ره) بود که از قم برخاست و در چهارم آبان ۱۳۴۳ در مدرسه فیضیه، با شجاعتی مثال‌زدنی در برابر این قانون ننگین ایستاد. افشاگری تاریخی امام، کاخ‌های ظلم و استبداد را لرزاند و وجدان ملت ایران را بیدار کرد.

رژیم شاه به جای پاسخگویی، امام را دستگیر و به ترکیه تبعید کرد، اما از همان تبعید، نهضت بزرگ اسلامی جرقه خورد؛ نهضتی که سرانجام به پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ انجامید.

چهارم آبان، نماد غیرت، استقلال‌خواهی و بیداری ملت ایران است؛ روزی که نشان داد ملت ایران هیچ‌گاه در برابر تحقیر و وابستگی سر فرود نخواهد آورد.

یاد آن روز تاریخی و پیام جاودانه‌اش همچنان در ذهن و جان ایرانیان زنده است؛ پیامی که می‌گوید:استقلال، امانتی است از خون و فریاد، و پاسداری از آن وظیفه همه نسل‌هاست.