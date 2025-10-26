تیم فوتبال شاهین خشکبیجار امروز در چهارچوب هفته نهم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال ساحلی کشور در مقابله با تیم حریف برد و تیم پدیده گلشن انزلی از تیم میهمان خود شکست خورد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در چهارچوب هفته نهم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال ساحلی کشور عصر امروز تیم شاهین خشکبیجار در خانه مقابل تیم پیشتازان بندر ترکمن قرار گرفت که این دیدار در پایان با برد پرگل ۸ بر ۲ شاهین خشکبیجار به پایان رسید.

در دیگر دیدار این گروه ، تیم پدیده گلشن انزلی در چلیچه به مصاف شهرداری این شهر رفت و در حالی که دو تیم در وقت‌های قانونی به تساوی ۴ بر ۴ رسیدند در ضربات پنالتی و در مجموع تیم میزبان توانست با نتیجه ۹ بر ۸ به برتری برسد.

شاهین خشکبیجار با ۱۶ امتیاز در رده دوم و پدیده گلشن بندرانزلی با ۱۴ امتیاز در رده چهارم جدول رده بندی لیگ دسته اول فوتبال ساحلی قرار دارند.