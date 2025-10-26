به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های فوتبال سپاهان و پیکان در هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران امروز یکشنبه ۴ آبان در ورزشگاه نقش جهان به مصاف هم رفتند که در پایان شاگردان محرم نویدکیا با نتیجه ۲ به ۱ از سد شاگردان سعید دقیقی گذشتند.

محمدامین حزباوی در دقیقه ۶۳ و ۸۴ برای سپاهان و مهدی نجفی در دقیقه ۷۵ برای پیکان گلزنی کردند.

نیمه نخست این مسابقه موقعیت‌های زیادی نداشت، اما در نیمه دوم بازی هیجان انگیز دنبال شد، گلزنی با ضربه سر امین حزباوی در دقیقه ۶۲ شروعی برای یک بازی جذاب بود و در ادامه علی نجفی بازیکن تعویضی پیکان در دقیقه ۷۴ با شلیک تماشایی بازی را به تساوی کشید. در ۸۴ بار دیگر سپاهان با ارسال آلوز و ضربه سر چکشی حزباوی از حریف پیش افتاد و در دقایق پایانی هم فرصت داشتند تا اختلاف را بیشتر کنند، اما در نهایت بازی دو بر یک به سود تیم میزبان به پایان رسید.

با این پیروزی سپاهان ۱۲ امتیازی شد و به رتبه چهارم جدول رده‌بندی صعود کرد. پیکان نیز ۷ امتیازی باقی ماند و در رده سیزدهم قرار گرفت.

ترکیب سپاهان:

محمدرضا اخباری - محمد دانشگر - امین حزباوی - آریا یوسفی - احسان حاج‌صفی - امید نورافکن - ریکاردو آلوز - محمدمهدی لطفی (۴۶- آرش رضاوند) - آریا شفیع‌دوست (۶۸- انزو کریولی) - ایوان سانچس و مجید علیاری

سرمربی: محرم نویدکیا

ترکیب پیکان تهران:

احمد گوهری - میلاد باقری - منصور باقری - فراز امامعلی (۸۵- امیرعلی مددی زاده) - فرید امیری - سجاد جعفری - میثم تیموری - محسن آذرباد - نیمه انتظاری - افشین صادقی و امید فهمی (۶۲- جواد رفیعی)

سرمربی: سعید دقیقی