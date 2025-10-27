اعضای شورا‌های آموزش و پرورش استان سمنان روند پرداخت سه درصد درآمد‌های شهرداری‌ها را به آموزش و پرورش هر شهرستان را بررسی کردند.

پیگیری پرداخت ۳ درصد درآمد‌های شهرداری‌های سمنان به آموزش و پرورش

پیگیری پرداخت ۳ درصد درآمد‌های شهرداری‌های سمنان به آموزش و پرورش

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان گفت: درآمد حاصله از این ماده در شهرداری‌ها، صرف توسعه و تجهیز مدارس می‌شود.

سرپرست دفتر امور شورا‌ها و مناطق آزاد تجاری وزارت آموزش و پرورش در این جلسه از برگزاری جشنواره شورا‌های برتر آموزش و پرورش کشور در دی ماه امسال خبر داد.

محمد خرم گفت: عملکرد مصوبات جلسات شورای آموزش و پرورش آن‌ها ارزیابی و ۲۶ دی ماه امسال با حضور رئیس جمهور، تقدیر می شوند.

استاندار سمنان هم در این جلسه، بر نقش شهرداران استان در وصول درآمد‌های آموزش و پرورش از طریق شهرداری‌ها تاکید کرد.