به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در این دوره ازمسابقات که به میزبانی جزیره زیبای هرمز برگزار شد، تیم کردستان با ترکیب آروین مقیمی، محمد هیژا حبیبی، ساتیار فقیرالهی و رهام برازی مقام دوم را به خود اختصاص داد.

در بخش انفرادی نیز آروین مقیمی نشان برنز را بر گردن آویخت.

فرزین صلواتی و سارو جلالی به عنوان مربی و فرشید صادقی نیز به عنوان سرپرست، تیم کردستان را در این رقابت‌ها همراهی کردند.