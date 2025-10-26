پخش زنده
تیم ترای اتلون پسران استان در رقابتهای المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور عنوان نایبقهرمانی را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در این دوره ازمسابقات که به میزبانی جزیره زیبای هرمز برگزار شد، تیم کردستان با ترکیب آروین مقیمی، محمد هیژا حبیبی، ساتیار فقیرالهی و رهام برازی مقام دوم را به خود اختصاص داد.
در بخش انفرادی نیز آروین مقیمی نشان برنز را بر گردن آویخت.
فرزین صلواتی و سارو جلالی به عنوان مربی و فرشید صادقی نیز به عنوان سرپرست، تیم کردستان را در این رقابتها همراهی کردند.