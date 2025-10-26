پخش زنده
استاندار لرستان از آمادگی کامل لرستان برای میزبانی از سرمایهگذاران خارجی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛استاندار لرستان در دیدار با سرمایهگذاران چینی از آمادگی کامل استان برای میزبانی از سرمایهگذاران خارجی تأکید کرد وگفت:از همه ی ظرفیتهای استان برای جذب سرمایه گذاران چینی در استان استفاده خواهیم کرد.
سید سعید شاهرخی افزود:در این نشست فرصتهای سرمایهگذاری در حوزههای صنعتی، کشاورزی و گردشگری بررسی شد.
استان لرستان هم اکنون ۹۰ مجوز بی نام سرمایه گذاری در بخشهای صنعتی، کشاورزی و گردشگری دارد .