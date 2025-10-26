به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛استاندار لرستان در دیدار با سرمایه‌گذاران چینی از آمادگی کامل استان برای میزبانی از سرمایه‌گذاران خارجی تأکید کرد وگفت:از همه ی ظرفیتهای استان برای جذب سرمایه گذاران چینی در استان استفاده خواهیم کرد.



سید سعید شاهرخی افزود:در این نشست فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌های صنعتی، کشاورزی و گردشگری بررسی شد.



استان لرستان هم اکنون ۹۰ مجوز بی نام سرمایه گذاری در بخش‌های صنعتی، کشاورزی و گردشگری دارد .





