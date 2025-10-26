به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، صنعت پرورش قارچ دکمه‌ای در شهرستان قزوین، با محوریت مناطقی مانند روستای بشر، تبدیل به یک موتور قوی اشتغال‌زایی محلی شده است. در روستای بشر به تنهایی ۱۳ واحد فعال هستند که نیروی کار آن‌ها اغلب از بومیان منطقه تأمین می‌شود و تاکنون بیش از ۳۰۰ تن تولید قارچ دکمه‌ای در این روستا ثبت شده است.

شهرستان قزوین با داشتن بیش از ۶ واحد صنعتی و ۲۰ واحد خانگی، سالانه حدود ۳۵۰۰ تن قارچ تولید می‌کند و آمار استانی به بیش از ۷۰ واحد با ۱۵ هزار تن تولید سالانه می‌رسد.

با این حال، تولیدکنندگان با چالش‌های مهمی دست و پنجه نرم می‌کنند. اصلی‌ترین دغدغه، سود ناچیز تولیدکننده است؛ جایی که گفته می‌شود ۷۰ درصد سود نهایی نصیب واسطه‌ها می‌شود. علاوه بر این، کمبود کارگر و افزایش قیمت مواد اولیه نیز مزید بر علت شده است.

تولیدکنندگان خواستار تسهیلاتی برای خرید تجهیزات سرمایشی مانند چیلر هستند تا بتوانند فعالیت خود را در فصول گرم سال نیز ادامه دهند و تولید را از ماه‌های پاییزی فراتر ببرند. مسئولین وعده داده‌اند که مشکلات از طریق کارگروه اشتغال پیگیری و موانع موجود در مسیر بسته‌بندی و بازاریابی، به‌ویژه برای صادرات، برطرف شود تا رونق این بازار با رفع موانع، افزایش یابد.