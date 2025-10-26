به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز مهاباد؛ در این آیین که با حضور رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی و مجیدی، دادستان عمومی و انقلاب استان برگزار شد، مسئولان قضایی بر لزوم حفاظت از منابع طبیعی و برخورد جدی با تعدی‌کنندگان به حقوق عمومی و بیت‌المال تأکید کردند.

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی در این مراسم گفت: صیانت از اراضی ملی و برخورد با زمین‌خواران و متصرفان غیرقانونی منابع طبیعی، از اولویت‌های مهم دستگاه قضایی در استان است و هیچ‌گونه مسامحه‌ای در این زمینه پذیرفته نیست.

او همچنین با اشاره به نقش میانجی‌گری و شورا‌های حل اختلاف در کاهش جرایم خشن افزود:

در چهار سال گذشته، با همکاری دستگاه قضایی، شورا‌های حل اختلاف و بزرگان محلی، بیش از دویست پرونده قصاص در استان آذربایجان‌غربی با صلح و سازش مختومه شده است که این موضوع، جلوه‌ای از فرهنگ گذشت و انسان‌دوستی در میان مردم استان است.

در ادامه این مراسم، ماموستا عبدالسلام امامی امام جمعه مهاباد و محمدصادق امیرعشایری فرماندار ویژه مهاباد با قدردانی از خدمات مجموعه قضایی شهرستان، از نقش مؤثر دادستانی در تأمین امنیت، حل مشکلات مردم و مقابله با عوامل تفرقه و اخلال در نظم عمومی سخن گفتند.

در پایان این آیین، کیوان نوبخت به عنوان دادستان جدید مهاباد معرفی و از تلاش‌های مهراب پوراکبر، دادستان پیشین شهرستان، قدردانی شد.

همچنین در جریان سفر رئیس کل دادگستری استان به جنوب آذربایجان‌غربی، عملیات اجرایی احداث ساختمان جدید دادگستری شهرستان سردشت آغاز و در مراسمی، یاسر گوزلی به عنوان دادستان جدید سردشت معرفی شد.