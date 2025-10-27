پخش زنده
روژان بهنامی، ملیپوش کردستانی تیم ملی مویتای کشورمان بر سکوی قهرمانی آسیا ایستاد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان به میزبانی شهر منامه کشور بحرین در حال برگزاریست.
در فینال وزن منفی ۴۸ کیلوگرم رده سنی ۱۴ تا ۱۵ سال روژان بهنامی با عملکردی درخشان موفق شد نگویان تی تاو فونگ از ویتنام را با نتیجه ۳۰ بر ۲۷ شکست دهد و مدال طلای این رقابتها را به دست آورد.
بهنامی که تا پیش از دیدار فینال، حریفان خود از تایلند و مالزی را شکست داده بود، در بازی نهایی نیز حریف ویتنامی را ناکدان کرد و در نهایت با برتری قاطع، قهرمان آسیا شد.