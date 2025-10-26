تامین حقوق کنسولی زندانیان ایرانی در افغانستان در دیدار معاون حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه کشورمان با رئیس نظارت و تعقیب فرامین و احکام افغانستان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ کاظم غریب آبادی معاون امور حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز در کابل با شمس الدین شریعتی رئیس نظارت و تعقیب فرامین و احکام افغانستان دیدار و درباره همکاری‌های حقوقی و قضایی دو کشور گفت‌و‌گو و تبادل نظر کرد.

در این نشست، در زمینه انتقال محکومین و استرداد مجرمین و همچنین رسیدگی به حقوق کنسولی اتباع زندانی ایرانی نیز گفت‌و‌گو و تفاهماتی حاصل شد.

آقای غریب آبادی که امروز در صدر هیئتی رسمی وارد کابل شد درباره سه موضوع مهم آب، امور مرزی و همکاری‌های حقوقی و قضایی با مقامات بلندپایه افغانستان دیدار و گفت‌و‌گو خواهد کرد.