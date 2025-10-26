مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران از دستگیری ۴ نفر از عوامل تیراندازی به مأموران این اداره کل در منطقه الیمالات شهرستان نور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، علی باقری جامخانه، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری، از دستگیری چهار نفر از عوامل تیراندازی به مأموران منابع طبیعی شهرستان نور در منطقه الیمالات خبر داد.

وی افزود: پیرو سوءقصد به جان مأموران با سلاح ساچمه‌زن در منطقه الیمالات، تیم عملیاتی یگان حفاظت با هماهنگی قضایی و پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان نور، از ساعات ابتدایی حادثه عملیات شناسایی و دستگیری را آغاز کرد.

مدیرکل منابع طبیعی مازندران با تأکید بر عزم جدی این اداره کل برای حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی تصریح کرد: این گونه حرکت‌ها و سوءقصدها، ما را از مسیر تعهدمان به این سرزمین دور نکرده، بلکه عزم ما را برای برخورد با قاچاقچیان چوب و متصرفان اراضی ملی راسخ‌تر می‌کند.

باقری در پایان هشدار داد: با هرگونه تخلف و تجاوز به عرصه‌های منابع طبیعی، با حمایت دستگاه‌های قضایی و امنیتی، مطابق قانون برخورد خواهیم کرد.