تفاهمنامه همکاری میان پژوهشگاه فضایی ایران و پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) به منظور توسعه زیستبوم نوآوری و حمایت از شرکتهای دانشبنیان فضایی امضا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بر اساس این تفاهمنامه، دو مجموعه با هدف ایجاد مرکز رشد پژوهشگاه فضایی ایران در حوزه فضایی و پشتیبانی از استارتاپهای فضاپایه همکاری مشترک خود را آغاز کردند.
وحید یزدانیان در این مراسم با بیان اینکه توسعه اقتصاد فضاپایه یکی از مأموریتهای اصلی پژوهشگاه است، گفت: «صنعت فضایی زمانی اثرگذار خواهد بود که خدمات آن در زندگی مردم جریان یابد و به حل مسائل کشور در حوزههایی چون کشاورزی، منابع طبیعی، محیطزیست و مدیریت شهری کمک کند. پژوهشگاه فضایی ایران در دوره جدید، مأموریت خود را بر کاربردیسازی فناوری فضایی و مردمیسازی خدمات فضایی متمرکز کرده است و همکاری با پارک فاوا گامی در جهت پیوند این فناوریها با بخش خصوصی و استارتاپهای خلاق خواهد بود.»
وی افزود: «با راهاندازی مرکز رشد فضایی، بستر مناسبی برای استقرار استارتاپها، هستههای فناور و شرکتهای نوپا فراهم میشود تا با بهرهگیری از دادهها و زیرساختهای پژوهشگاه، محصولات و خدمات فضایی خود را توسعه دهند و در زنجیره ارزش اقتصاد فضاپایه کشور نقشآفرینی کنند.»
در ادامه، مصطفی مافی، رئیس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات، نیز با اشاره به رویکرد حمایتی وزارت ارتباطات از شرکتهای دانشبنیان گفت: پارک فاوا بهعنوان بازوی توسعه فناوریهای نوین وزارت ارتباطات، مأموریت دارد تا بستری برای رشد و بلوغ شرکتهای فناور فراهم کند. همکاری با پژوهشگاه فضایی ایران فرصتی است تا ظرفیتهای فناورانه و دادهمحور کشور در حوزه فضا در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و به اشتغال تخصصی و پایدار منجر شود.
وی با بیان اینکه یکی از اهداف این تفاهمنامه توسعه همافزایی میان بخش فضایی و فناوری اطلاعات کشور است، افزود: «پارک فاوا تمامی امکانات زیرساختی، مشاورهای و حمایتی خود را برای پشتیبانی از شرکتهای فعال در حوزه فضایی به کار خواهد گرفت. بهزودی فراخوان جذب استارتاپهای فضاپایه با همکاری پژوهشگاه فضایی ایران منتشر میشود و هدفگذاری ما حمایت از تیمها و شرکتهای نوآور فضایی است.
بر اساس مفاد تفاهمنامه، دو طرف در زمینههایی چون تأمین فضای استقرار، ارائه دادههای فضایی، برگزاری رویدادهای نوآوری، حمایت مالی و مشاورهای از شرکتها و تشکیل شورای راهبری مشترک همکاری خواهند کرد. این شورا وظیفه هدایت، نظارت و هماهنگی اجرایی برای راهاندازی مرکز رشد را بر عهده دارد.
یزدانیان در پایان تأکید کرد: این تفاهمنامه گامی در جهت همافزایی ظرفیتهای وزارت ارتباطات برای توسعه اقتصاد دانشبنیان است و با تحقق آن، ارتباط نزدیکتری میان پژوهش، فناوری و بازار در حوزه فضا شکل خواهد گرفت.
تفاهمنامه همکاری پژوهشگاه فضایی ایران و پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات در پایان این مراسم بهصورت رسمی مبادله و امضا شد.