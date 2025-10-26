به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم هندبال جوانان پسر ایران در آخرین بازی خود در مرحله گروهی سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان مقابل کویت نتیجه را واگذار کرد و به علت تفاضل گل کمتر در بازی‌های رو در رو با چین و کویت، از صعود به نیمه‌نهایی بازماند.

پسران جوان هندبال ایران امروز یکشنبه ۵ آبان در آخرین دیدار خود در مرحله گروهی مقابل کویت به میدان رفتند و نتیجه این دیدار را ۱۹-۲۴ به حریف واگذار کردند تا تنها بخاطر یک گل کمتر مسافر نیمه‌نهایی نشوند.

تیم جوانان پسر ایران که در چهار بازی قبلی خود مقابل چین، امارات، تایلند و قزاقستان موفق به پیروزی شده بود، با‌توجه به شرایط پیچیده جدول و هم امتیاز شدن با کویت و چین و فقط به خاطر تفاضل گل کمتر در بازی‌های رو در رو با این دو تیم در رده‌سوم گروه خود قرار گرفت و به نیمه نهایی نرسید.

گفتنی است؛ سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان تا نهم آبان به میزبانی بحرین ادامه دارد.