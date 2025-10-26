پخش زنده
امروز: -
نماینده کشور ایرلند در پارلمان اروپا بر ضرورت محاکمه و مجازات سران رژیم صهیونیستی به سبب ارتکاب جنایات نسل کشی و کشتارجمعی علیه مردم مظلوم غزه تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ «بری اندروز» عضو پارلمان اروپا از ایرلند تصریح کرد که تحقق صلح واقعی و پایدار در خاورمیانه تنها از مسیر عدالت و محاکمه «اسرائیل» برای جنایاتش در غزه میگذرد.
نماینده ایرلندی پارلمان اروپا در عین حال از اتحادیه اروپا خواست گزینه تحریم رژیم صهیونیستی را همچنان روی میز نگه دارد.
وی در واکنش به برخی پیشنهادها در نشست بروکسل مبنی بر خلع سلاح جنبش حماس در مدت یک هفته، این طرحها را «غیرواقعبینانه» خواند و گفت: اشتباه است روند صلح را تنها به موضوع خلع سلاح حماس تقلیل دهیم؛ صلح واقعی زمانی ممکن است که عدالت برای فلسطینیانی که زیر بمباران و اشغال زندگی کردهاند، تحقق یابد.
اندروز با انتقاد از رویکرد امنیتمحور اتحادیه اروپا اظهار داشت: هیچ سازوکار سیاسی آیندهای نباید صرفا بر ترتیبات امنیتی موقت تکیه کند، بلکه باید بر عدالت و پاسخگویی استوار باشد. تحریم اسرائیل تنها یک ابزار فشار سیاسی نیست، بلکه تعهدی حقوقی و اخلاقی بر اساس قوانین بینالملل است.
وی یادآور شد که دیوان بینالمللی دادگستری پیشتر اشغال سرزمینهای فلسطینی از جمله کرانه باختری را غیرقانونی اعلام کرده و این امر اتحادیه اروپا را ملزم میکند اقداماتی ملموس اتخاذ کند؛ از جمله محدود کردن روابط تجاری و توقف صادرات سلاح به تل آویو.
نماینده ایرلند در پارلمان اروپا، خواستار تضمین ارسال فوری کمکهای انسانی به غزه شد و افزود: اسرائیل همچنان با وضع محدودیتهای شدید، مانع عبور کاروانهای امدادی و فعالیت سازمانهای بینالمللی میشود، در حالیکه مردم غزه در شرایطی غیرانسانی به سر میبرند.