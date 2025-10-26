در مراسمی از ۱۰۰ پرستار نمونه در سطح استانی و کشوری تقدیر به عمل آمد؛ از این تعداد، ده پرستار به عنوان پرستاران نمونه کشوری معرفی شدند.

طاهر احمدی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، در این مراسم از جذب نیروی جدید و تسویه بدهی خبر داد.

وی افزود: مجوز جذب ۱۵۰ نیروی پرستار در چند ماه آینده اخذ شده است تا وضعیت نیروی انسانی در این بخش بهبود یابد.

احمدی ادامه داد: بخش قابل توجهی از بدهی سازمان تأمین اجتماعی به دانشگاه علوم پزشکی، که مبلغی بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود، ظرف یک ماه آینده پرداخت خواهد شد.

وی با اشاره به وضعیت فعلی استان، خاطرنشان کرد که در حال حاضر ۲۰۰۰ پرستار در ۱۶ مرکز درمانی (دولتی، خصوصی و تأمین اجتماعی) مشغول به کار هستند. او افزود که نسبت تعداد پرستاران به تخت‌های بیمارستانی در استان اندکی پایین‌تر از میانگین کشوری است که با اجرای طرح جذب نیروی جدید، این کسری جبران خواهد شد.