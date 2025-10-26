تا به امروز ۳۴ هزار جلد کتاب به ارزش ۶ میلیارد و چهارصد میلیون تومان در نمایشگاه کتاب بجنورد به فروش رفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، براساس اعلام اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، تاکنون ۳۴ هزار جلد کتاب در نمایشگاه کتاب بجنورد به فروش رفته است.

ارزش این میزان کتاب حدود ۶ میلیارد و چهارصد میلیون تومان بوده است.

دوازدهمين نمايشگاه کتاب خراسان شمالي و چهاردهمين نمايشگاه ملي کتاب دفاع مقدس از ۲۷ مهر تا ۴ آبان ‌در مصلاي امام خميني بجنورد برپا بود.

۲۳۰ ناشر با ۱۷ هزار عنوان کتاب در این نمایشگاه شرکت کردند.