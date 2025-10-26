به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فجر سپاسی شیراز در هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران امروز (یکشنبه، ۴ آبان) میزبان استقلال تهران بود که این دیدار در نهایت با نتیجه ۳ بر صفر به سود استقلال به پایان رسید.

پیروز قربانی، سرمربی فجر سپاسی در نشست خبری پس از بازی گفت: نمی‌دانم چه بگویم، پنالتی‌های مسخره‌ای دادیم که البته مسخره کلمه قشنگی نیست. با احترام به تیم استقلال، فاصله بازی اصلا سه بر صفر نبود. در شرایطی که بازی را گرفته بودیم، یک پنالتی بچه گانه دادیم و پشت بند آن یکی دیگر. فوتبال است دیگر و امیدوارم واکنش خوبی به این باخت داشته باشیم.

وی ادامه داد: اصلا نمی‌دانم باید چه کار کنم که توپ‌ها گل شود. توپ را از دو قدمی گل نمی‌کنیم. همه برنامه‌ها درست پیش رفته، دو وینگر عالی تیم حریف، آسانی و کوشکی تا پیش از پنالتی در بازی نبودند. فوتبال گاهی اوقات به گونه‌ای است که اصلا نمی‌فهمم. تا قبل از گل بازیکنان فوق‌العاده بازی کردند. گل سوم را کاری ندارم. در نیمه دوم هم همه چیز در دست ما بود. این شکست آن قدر برایم عجیب بوده که فعلا هیچ تحلیلی ندارم و باید فیلم بازی را تماشا کنم. تا قبل از پنالتی خیلی از دقایق بهتر بودیم. کاش بازیکن ما بازیکن حریف را می‌زد و یک اتفاقی رخ می‌داد که دلم نمی‌سوخت، اما آن توپ اصلا موقعیت خطرناکی هم نبود. واقعا نمی‌دانم چه بگویم.

سرمربی فجر سپاسی درباره خام بودن بازیکان گفت: چه کنم؟ حالا که خام هستند باید شعله را زیاد کنیم که بپزند؟ از لحاظ فکری نمی‌توانم تمرکز کنم. هیچ جوره این شکست را نمی‌توانم هضم کنم. بازی با استقلال خوزستان بد بودیم، گفتم و قبول کردم. اما این بازی به غیر از آن دو صحنه پنالتی تیم ما هیچ چیز کم نداشت و خیلی از دقایق بهتر بود. فوتبال است و قشنگی‌های آن به همین است. نمی‌خواهم حرفی بزنم که خدایی نکرده بازیکنم را از دست بدهم. هر اتفاقی در زمین رخ دهد مربی دخیل است. تنها کاری که می‌توانیم بکنیم این است که واکنش خوبی به این باخت داشته باشیم.

سرمربی فجر سپاسی درباره جو ورزشگاه گفت: اگر بخواهیم تعارف کنیم باید بگوییم عالی، اما افتضاح بود و برای میزبانی متاسف هستم. واقعا متاسفم که بازیکن خارجی حریف به من بگوید که این چه حرکتی است که آب معدنی می‌زنند، این خیلی بد است. برگزار کننده‌ها چگونه می‌خواهند دربی برگزار کنند؟ که چی مثلا؟ آب را بزنید و به سر بازیکنی برخورد کند، آن هم خانواده دارد. نمی‌دانم در مغز برخی تماشاگران چه می‌گذرد. شک نکنید باشگاه جریمه می‌شود و تاوانش را من باید بدهم. قول دادم تیم حفظ شود و خیلی بیشتر از آن عمل می‌کنم. امروز شرایط میزبانی ۵۰ به ۵۰ بود. جای تاسف دارد که تیمی به شهر ما می‌آید و هوادارانش بیشتر از ما باشد.

وی در پایان بیان کرد: درباره کانون هواداران به من مربوط نیست. از کجا مهاجم باتجربه بیاوریم؟ تیم ما در ایجاد موقعیت خوب است. در جزییات به آنها باختیم. تیم استقلال است و تیمی کوچک نیست. در بدترین دقیقه بدترین نوع پنالتی را دادیم. تیم استقلال را سخت می‌توانید موقعیت برابر آنها درست کنید. یا سه امتیاز ما را بدهید یا ندهید، خیال ما را راحت کنید. اگر سه امتیاز ما را بدهند با صدر یک امتیاز فاصله داریم. امروز تیم ما خیلی خوب بازی کرد. آقا قول ندهید، به عنوان سرمربی می‌گویم دیگر سه امتیاز را نمی‌خواهیم. پدر ما را در آوردید.