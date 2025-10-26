به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، به منظور استقبال از بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی، یک نشست تخصصی با موضوع «کارکردهای تربیتی قصه» با حضور محمد گودرزی دهریزی برگزار شد. این همایش ویژه مربیان و اولیای تربیتی طراحی شده است.

مرحله استانی این جشنواره در تاریخ‌های ۲۴ تا ۲۶ آذر ماه برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان به شرکت در جشنواره می‌توانند تا تاریخ دهم آذر ماه آثار خود را ارسال کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام، به نشانی kanoo fest.ir مراجعه نمایید.