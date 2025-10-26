به گزارس خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، نهمین کاروان ترویج بهره‌ وری با موضوع الگوی کشت ملی محصولات زراعی و با محوریت سازگاری با تغییرات اقلیمی، در سه بخش مرکزی، احمدآباد و رضویه شهرستان مشهد برگزار شد.

معاون فنی جهاد کشاورزی مشهد گفت: در این مراسم که با حضور نمایندگان مرکز تحقیقات کشاورزی، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، سازمان تعاون روستایی و جمعی از کشاورزان بخش رضویه در روستای تنگلشور برگزار شد، راهکارهای علمی برای رویارویی با چالش‌ های اقلیمی ارائه شد.

سهراب شید بهرامی افزود: این کاروان با هدف انتقال یافته‌ های تحقیقاتی و ترویج روش‌ های نوین کشاورزی برگزار شده است.

وی مهمترین محورهای مورد بحث در این کاروان را تغییر زمان کاشت برای جلوگیری از هم‌ زمانی دوره گلدهی گیاه با دمای بالا، تطبیق تقویم زراعی با الگوهای بارندگی، تنوع‌ بخشی در انتخاب محصولات کشاورزی و بهینه‌ سازی مصرف آب و منابع آبی خواند.

بهرامی گفت: اجرای این برنامه با هدف ارتقای بهره‌ وری، ترویج الگوهای کشت سازگار با اقلیم و افزایش تاب‌ آوری بخش کشاورزی در برابر تغییرات محیطی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: این گونه برنامه‌ های ترویجی نقش مهمی در انتقال دانش و فناوری‌ های نوین به کشاورزان و افزایش توان مقابله‌ ای بخش کشاورزی با تغییرات اقلیمی دارد.