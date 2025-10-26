نماینده ولی فقیه در گیلان گفت: دشمنان در تلاشند باور‌های دینی جوانان و نوجوانان ما را تضعیف کنند، اما تاسی از سیره شهیدانی، چون شهید فهمیده، این اثر تخریبی را کم رنگ می‌کند.

ه گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ آیت الله رسول فلاحتی در دیدار با جمعی از دانش‌آموزان عضو اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزی گیلان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش آموز به ویژه شهید حسین فهمیده، گفت: دراین برهه که دشمنان درصد کمرنگ کردن باور‌های دینی جوانان و نوجوانان ما هستند، تاسی از سیره شهیدانی، چون شهید محمد حسین فهیمده باید بیش از پیش ترویج و تبیین شود.

وی با تأکید براهمیت رعایت حجاب وعفاف، افزود: امروز درجنگ ترکیبی، دشمنان با انواع ترفند‌ها، به ویژه در فضای مجازی در تلاشند تا با تضعیف حجاب و عفاف، بنیان فکری نسل جوان را هدف قراردهند، غافل از آن که جوانان ما با دشمن شناسی، در برابر این ترفند‌ها محکم و استوار ایستاده‌اند.

همچنین در این دیدار، مقرر شد نشست‌های آیت‌الله فلاحتی با دانش‌آموزان اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزی گیلان به صورت ماهانه برگزار و محور‌های تربیتی، فرهنگی و بصیرتی در آن پیگیری شود.