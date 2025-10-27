پخش زنده
امروز: -
۹۷ دانشجوی جدیدالورود رشته پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی آبادان تحصیل خود را آغاز کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، این دانشجویان در نخستین روز ورودشان، با دریافت روپوشهای سفید پرستاری، از آرزوها و انگیزههای خود برای انتخاب این رشته گفتند؛ بیشتر آنان تأکید داشتند که هدفشان خدمت به انسانها و نجات جان بیماران است.
خانوادههای این دانشجویان نیز از انتخاب فرزندانشان ابراز خرسندی کردند و پرستاری را حرفهای ارزشمند و سرشار از انسانیت دانستند.
در این مراسم، دانشجویان سالبالایی هم با حضور در کنار ورودیهای جدید، آنها را راهنمایی و از ضرورت صبر، مهربانی و پایبندی به رسالت پرستاری سخن گفتند.
دکتر خدیجه مرادبیگی رییس دانشکده پرستاری و رییس اداره پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفت: در سال تحصیلی جدید، شمار دانشجویان پرستاری نسبت به سال گذشته افزایش یافته و برنامههای آموزشی و مهارتی ویژهای برای ارتقای سطح علمی و عملی آنان تدارک دیده شده است.