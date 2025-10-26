به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در این نشست دبیر کمیسیون آموزش عمومی قرآن کشور و مشاور وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اهمیت اجرای اسناد بالادستی قرآنی گفت: این سند شامل شش راهبرد و ۵۲ اقدام مشخص است که می‌تواند مسیر فعالیت‌های قرآنی کشور را سامان دهد.

محمدرضا مسیب‌زاده با اشاره به اولویت‌های ده‌گانه وزارت آموزش و پرورش افزود: در رأس این اولویت‌ها اجرای سند تحول بنیادین، تحقق عدالت آموزشی و پرداختن جدی به موضوع قرآن و نماز قرار دارد.

وی همچنین از فعالیت حدود شانزده هزار مدیر قرآنی در سراسر کشور خبر داد و افزود: با هماهنگی این مدیران، می‌توان تحول بزرگی در آموزش عمومی قرآن رقم زد.

در ادامه، حسینی، مدیرکل آموزش و پرورش کردستان، با اشاره به اهتمام جدی آموزش و پرورش استان به ترویج فرهنگ قرآن اظهار کرد: ترویج گفتمان قرآنی یک وظیفه و تکلیف الهی برای همه ماست.

آموزش و پرورش کردستان با استفاده از ظرفیت مدارس، معلمان و مدیران قرآنی در تلاش است تا فعالیت‌های قرآنی در مدارس بیش از پیش گسترش یابد.

همچنین محمدزاده، از کارشناسان حوزه قرآن در این کارگروه گفت: تدبر و فهم عمیق قرآن باید در کنار آموزش روخوانی و حفظ مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: با تحقق این اهداف و همکاری اعضای کمیسیون، همه دغدغه‌های قرآنی استان برطرف خواهد شد و آموزش قرآن به یک فرهنگ پایدار و جریان مستمر در جامعه تبدیل می‌شود.