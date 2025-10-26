استاندار گیلان امروز از خانواده شهید مدافع سلامت نرجس خانعلی‌زاده و همسر جانباز ۷۰ درصد دفاع مقدس اسماعیل ابراهیم‌زاده، تجلیل کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در آستانه ولادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها و گرامیداشت روز پرستار، استاندار گیلان امروز از خانواده شهید مدافع سلامت نرجس خانعلی‌زاده و همسر جانباز ۷۰ درصد دفاع مقدس اسماعیل ابراهیم‌زاده، تجلیل کرد.

هادی حق شناس در این نشست صمیمی با تبریک میلاد حضرت زینب کبری سلام الله علیها و روز پرستار، از صبر و استقامت خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران قدردانی کرد.