استاندار گیلان امروز از خانواده شهید مدافع سلامت نرجس خانعلیزاده و همسر جانباز ۷۰ درصد دفاع مقدس اسماعیل ابراهیمزاده، تجلیل کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در آستانه ولادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها و گرامیداشت روز پرستار، استاندار گیلان امروز از خانواده شهید مدافع سلامت نرجس خانعلیزاده و همسر جانباز ۷۰ درصد دفاع مقدس اسماعیل ابراهیمزاده، تجلیل کرد.
هادی حق شناس در این نشست صمیمی با تبریک میلاد حضرت زینب کبری سلام الله علیها و روز پرستار، از صبر و استقامت خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران قدردانی کرد.