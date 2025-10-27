پخش زنده
استان زنجان با ظرفیت بالای تولید ماهیان سردآبی، جایگاه خود را بهعنوان یکی از قطبهای اصلی آبزیپروری شمالغرب کشور تثبیت کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛سرپرست مدیریت امور شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، با اعلام این خبر گفت: در استان زنجان سالانه بیش از ۲۰ هزار تن انواع آبزیان تولید می شود که بخشی از آن علاوه بر تأمین بازار داخلی، به کشورهای همسایه نیز صادر میشود.
وی با اشاره به عملکرد چشمگیر استان در سال گذشته افزود: در سال ۱۴۰۳، بیش از ۱۵٫۹ میلیون قطعه بچهماهی در مراکز تکثیر و پرورش استان تولید شده که علاوه بر تأمین نیاز استخرهای داخلی، به استانهای همجوار نیز ارسال شده است.
مرتضوی ادامه داد: بررسی عملکرد فصلی نشان میدهد روند تولید در نیمه نخست امسال با رشد قابلتوجهی همراه بوده و تاکنون بیش از ۷ هزار تن ماهی در استان تولید شده است. که این آمار بیانگر تحقق بهموقع برنامههای فصلی تولید در این استان می باشد.
وی با اشاره به مزیتهای رقابتی زنجان افزود: کیفیت بالای محصولات تولیدی در زنجان زمینهساز توسعه بازارهای صادراتی شده و این امر موجب افزایش ارزآوری برای استان شده است.همچنین دسترسی مناسب به مسیرهای ترانزیتی و نزدیکی به مرزهای غربی کشور، مزیت مهمی در بخش لجستیک صادرات محسوب میشود
سرپرست مدیریت امور شیلات و آبزیان استان با بیان اینکه توسعه زیرساختهای شیلات، بهسازی کانالهای آبرسانی و مدیریت پایدار منابع آب از اولویتهای اصلی سازمان است، گفت: در این راستا، استفاده از سیستمهای نوین بازچرخانی آب (RAS) در دستور کار قرار گرفته تا با کاهش مصرف آب، پایداری تولید و حفظ منابع طبیعی تضمین شود.
مرتضوی در پایان تأکید کرد: زنجان با تثبیت جایگاه خود بهعنوان قطب تولید ماهیان سردآبی شمالغرب کشور، نقشی مؤثر در تأمین پروتئین سالم، توسعه اشتغال و ارتقای صادرات شیلاتی دارد و با تمرکز بر افزایش بهرهوری و استانداردسازی تولید، مسیر رشد پایدار اقتصادی در این بخش را با قدرت دنبال میکند.