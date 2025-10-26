پخش زنده

بانوی راننده در ناوگان حمل و نقل همگانی شهر یزد، کیف حاوی مدارک مهم و مبلغ قابل توجهی پول را به صاحبش بازگرداند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، خانم آغاز، از رانندگان تحصیلکرده و پایه یک ناوگان حمل و نقل، پس از اتمام شیفت کاری خود، کیفی متعلق به یک بانوی مسافر را در اتوبوس پیدا کرد.
در داخل این کیف، مبلغ قابلتوجهی پول نقد، کارتهای بانکی و شناسایی و یک فلشمموری حاوی اطلاعات و مدارک ارزشمند وجود داشت.
این خانم بلافاصله موضوع را به سازمان حمل ونقل شهرداری گزارش داد و پیگیری کرد تا با صاحب کیف، تماس گرفته شود.
وی پس از بازگشت مدارک به صاحبش، از پذیرش مژدگانی خودداری کرده و امانتداری و پاکدستی را وظیفه خود عنوان کرد.
در پی این اقدام شایسته، حمید دهقان رئیس سازمان حملونقل شهرداری یزد، با دعوت از خانم آغاز از وی به عنوان رانندهای حرفهای و اخلاقمدار تقدیر و به رسم یادبود هدیهای اهدا کرد.