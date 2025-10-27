در بازرسی از یک قصابی در اصفهان۴۱۳ کیلوگرم گوشت های تاریخ گذشته کشف و جمع آوری و معدوم سازی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: در راستای اجرای گشت های مشترک نظارتی و بررسی گزارشات مردمی بازرسی از واحد‌های صنفی گوشت فروشی محدوده خیابان کاشانی، میدان جمهوری دریافت شد.

علی اکبر مختاری افزود: در این بازرسی مشترک حفظ امنیت غذایی مصرف کنندگان گوشت قرمز گوسفندی و گوساله تاریخ گذشته در سردخانه یکی از قصابی ها مشاهده شد .

وی گفت: رییس شعبه گشت مشترک تعزیرات پس از اظهار نظر کارشناسی ضابطان مبنی بر فساد و غیر قابل عرضه بودن مقدار ۴۱۳ کیلوگرم گوشت های یخ زده داخلی و وارداتی بلافاصله دستور جمع آوری و معدوم سازی تحت نظارت مراجع را صادر کرد. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان افزود: پرونده متصدی این واحد صنفی متخلف در شعبه تعزیرات حکومتی اصفهان برای اعمال تعزیر قانونی در حال رسیدگی است.