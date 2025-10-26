پخش زنده
علیرضا صمیمی با حدنصاب ۵۳.۸۶ متر به نشان برنز پرتاب دیسک بازیهای آسیایی جوانان بحرین دست پیدا کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در آخرین روز از رقابتهای دوومیدانی بازیهای آسیایی جوانان ۲۰۲۵ بحرین، علی اصغر شاهی و علیرضا صمیمی در ماده پرتاب دیسک در ورزشگاه ملی بحرین به مصاف حریفان رفتند.
نمایندگان ایران در پرتاب دیسک به رقابت با ۱۰ پرتابگر از کشورهای چین، قزاقستان، تایلند، عربستان، ازبکستان، هند، سنگاپور، کویت و پاکستان (۲ نماینده) پرداختند.
بهترین رکورد شاهی و صمیمی در پرتاب دیسک به ترتیب ۴۵.۸۳ متر و ۴۸.۶۸ متر است.
شاهی در تلاشهای اول تا ششم ۴۴.۶۴، ۵۰.۰۷، ۴۹.۴۳، ۴۸.۶۲، ۴۷.۶۴ و ۵۲.۹۳ متر پرتاب کرد و پنجم شد و صمیمی در تلاشهای اول تا ششم ۵۱.۰۴، ۵۱.۲۹، ۵۲.۲۸، ۴۸.۶۹، ۵۳.۸۶ و ۵۳.۱۰ متر پرتاب کرد و به مدال برنز رسید.
صمیمی چهار متر و شاهی هفت متر ارتقای رکورد شخصی داشتند.
به ترتیب کشورهای قزاقستان و چین و با رکوردهای ۶۳.۲۳، ۶۱.۶۴ اول و دوم شدند.
بهترین رکورد پرتاب دیسک جوانان جهان و آسیا از آن میکیتا استرنکو از اوکراین با ۷۷.۵۰ متر و لی زیدونگ از چین با ۶۸.۲۸ متر است.